K3 start al met ticketverkoop nieuwe show

Het nieuwe lid van K3 is nog niet eens verkozen of de groep start al met de ticketverkoop van hun volgende show. Fans kunnen vanaf dinsdagochtend een zitje bemachtigen voor de toepasselijk getitelde Kom erbij-tournee.

“Het is voor ons een gek gevoel om nog niet te weten met wie we juist het podium zullen delen tijdens de Kom erbij-tournee”, klinkt het bij Hanne Verbruggen. K2 zoekt K3, de zoektocht naar de opvolg(st)er van Klaasje Meijer, is op VTM immers nog maar één aflevering ver.

“Maar uiteraard zijn we er rotsvast van overtuigd dat de geschikte persoon tussen de kandidaten zit”, vervolgt Marthe De Pilleceyn. “Wij zullen in ieder geval volmondig roepen: kom erbij!”. Fans die mee willen roepen, kunnen vanaf dinsdagochtend om tien uur hun ticket al bestellen. Met hun nieuwe show zal K3 in Hasselt, Antwerpen, Gent en Oostende staan.

Tickets zijn beschikbaar via studio100.com.