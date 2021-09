Zangeres Alanis Morissette getuigt in nieuwe documentaire: “Nu besef ik dat ik als tiener verkracht werd door meerdere mannen”

In een nieuwe HBO-documentaire getuigt popzangeres Alanis Morissette dat ze als tienermeisje door meerdere mannen werd verkracht. “Op je vijftiende kan je geen toestemming geven voor seks”, aldus de 47-jarige Canadese.

“Het heeft jaren therapie gevergd voor ik dit kon zeggen”, zo zegt Morissette in ‘Jagged’, een documentaire over haar leven. “Vroeger zei ik altijd dat ik die mannen toestemming had gegeven. Maar toen werd ik eraan herinnerd: je was pas vijftien, je kan geen toestemming voor seks geven op je vijftiende. En dat klopt. Nu besef ik het: het waren allemaal pedofielen. Dit was verkrachting.”

De zangeres, die geen namen noemt in de documentaire, zegt dat haar verklaringen altijd in dovemansoren vielen in de muziekindustrie. “Ik heb het toen aan een paar mensen verteld, maar niemand wilde luisteren. Als ik het iemand zei, verliet die gewoon meestal de kamer, zonder te reageren.”

De documentaire van HBO gaat maandag in première op het filmfestival van Toronto. Morissette liet echter al weten zelf niet aanwezig te zullen zijn. Blijkbaar is de zangeres niet blij met het eindresultaat en stuurt ze haar kat omwille van een geschil met de filmmakers. De reden daarvoor is echter nog niet bekend. (mtm)