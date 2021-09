Creatief met sandwiches: Nigella Lawson draait bolletje mokka-ijs ertussen

Lawson haalde haar recept uit het kookboek Nigellissima uit 2012 van onder het stof. Daarin schotelt ze de lezer authentieke Italiaanse gerechtjes voor. Ook de brioche con gelato is zo’n traditionele lekkernij, vooral op Sicilië. Deze versie van de ijssandwich wordt er vaak als ontbijt geserveerd.

Zelf maken? Dan heb je er slechts vier ingrediënten voor nodig – sandwich niet inbegrepen. Denk aan heavy whipped cream. Dat is slagroom met een vetgehalte tussen de 36 en 40 procent, die stevig blijft tijdens verschillende bereidingen. Daarnaast heb je gecondenseerde melk, espressopoeder en -likeur nodig. Als je de ijssandwich wilt eten als ontbijt moet je het ijs de avond ervoor wel opkloppen. Het moet minimaal zes uur in de diepvriezer.

“Ik schaam me er bijna voor hoe gemakkelijk dit is. De smaak is diep, complex en uiterst meeslepend”, schrijft Lawson in de inleiding van het recept. Lekker of niet? De meningen over het resultaat zijn alvast heel positief, zo blijkt uit de vele reacties onder de post. “De Sicilianen weten hoe ze het ontbijt moeten aanpakken”, aldus een enthousiasteling. “Ik heb dit zelf gemaakt en het is hemels”, staat er nog te lezen. “Mijn favoriete combinatie”, duikt ook op tussen de reacties.