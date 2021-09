Coronascepticus en Marc Van Ranst opnieuw tegenover elkaar voor rechter

Willem Engel stuurde een tweede rechtstreekse dagvaarding naar Marc Van Ranst voor laster. Hij neemt het niet dat de viroloog hem tijdens een televisie-interview opnieuw een virusontkenner heeft genoemd.

Van Ranst deed dat na de behandeling van een eerdere klacht wegens laster voor dezelfde uitspraken in een krant en op Twitter, maar de rechtbank oordeelde afgelopen donderdag dat het om vermoedelijke drukpersmisdrijven ging en dus enkel een hof van assisen kan oordelen over schuld of onschuld. Toen hij de uitspraken voor televisie herhaalde, stuurde Engel een tweede rechtstreekse dagvaarding uit. Doordat het niet om gedrukte uitspraken ging, is er immers geen sprake van een drukpersmisdrijf.

Beide partijen lieten reeds weten een conclusiekalender te willen opstellen en pas later ten gronde te zullen pleiten. Daarom werd de behandeling vastgelegd op 28 oktober.

Inmiddels werd ook duidelijk dat reeds een derde klacht wegens schriftvervalsing werd ingediend. Mogelijk wordt die aan het tweede dossier van laster gevoegd en in zijn geheel behandeld.

LEES OOK. Coronascepticus filmt Marc Van Ranst: “Soms komen ze omhoog uit de krochten van het internet”