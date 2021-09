Druk wordt hem te veel: Emotionele Djokovic kan huilbui niet tegenhouden in derde set van finale

Novak Djokovic (34) stond in de finale van de US Open voor misschien wel de belangrijkste wedstrijd van zijn leven. De Serviër kon zijn 21ste Grand Slam pakken en zo de grootste tennisser aller tijden worden. Bovendien kon hij ook nog de eerste man worden sinds Rod Laver in 1969 die in één kalenderjaar de Australian Open, Roland Garros, Wimbledon en de US Open zou winnen. Daniil Medvedev was echter te sterk en deed Djokovic in tranen uitbarsten in de derde set.