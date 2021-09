Rapper Lil Nas X wint hoofdprijs op MTV Video Music Awards

Rapper Lil Nas X heeft zondagavond bij de uitreiking van de 40ste MTV Video Music Awards in New York de hoofdprijs binnengehaald. Hij won de prijs voor beste video van het jaar voor ‘Montero (Call me by your name)’. De uitreiking vond plaats in het Barclays Center van Brooklyn en voor het eerst sinds de start van de coronacrisis was er opnieuw publiek in de zaal.

De ceremonie werd geopend door Madonna. Zij loofde MTV voor de invloed die de zender had op haar carrière.

Lil Nas X haalde het van Cardi B. ft. Megan Thee Stallion (‘WAP’), Dj Khaled ft. Drake (‘Popstar’ - starring Justin Bieber), Doja Cat ft. SZA (‘Kiss me more’), Ed Sheeran (‘Bad habits’) en The Weeknd (‘Save your tears’). De video won daarnaast ook de prijs voor beste regie en beste visuele effecten.

Justin Bieber won de Moon Person-trofee voor artiest van het jaar. Hij haalde het daarmee van onder meer van Ariana Grande, Taylor Swift en Olivia Rodrigo. Die laatste werd wel gelauwerd als beste nieuwkomer en haar nummer ‘Drivers license’ werd uitgeroepen tot song van het jaar.

De Foo Fighters kregen de Global Icon Award ophalen, een prijs voor hun oeuvre.