Leopoldsburg

Op de Kampse milieudienst werd vastgesteld dat het aantal Mooimakers sinds de eerste lock down een opmerkelijke groei kende van 30 naar 100 geëngageerden om het zwerfvuil in hun wijk op te ruimen. Volgens de milieudienst hebben veel mensen door de coronamaatregelen hun omgeving opnieuw ontdekt en stoorden ze zich aan al het zwerfvuil. In plaats van hierover te klagen , voegden ze de daad bij het woord en schreven ze zich in als Mooimaker.