Madonna (63) steelt de show met gewaagd pakje op VMA’s, ook actrice Megan Fox kiest voor zeer onthullende outfit

De rode loper van de MTV Video Music Awards mocht ook dit jaar opnieuw heel wat bekend volk verwelkomen. Onder meer actrice Megan Fox (35) en zangeres Madonna (63) stalen de show met pikante outfits. Madonna ging voor een uitdagend leren pakje, Fox liet nog minder aan de verbeelding over.

De VMA’s vonden plaats in het bekende Barclays Centre in New York. Madonna, die de show mocht openen, verklaarde eerst haar liefde voor ‘The Big Apple’ en vierde meer dan vier decennia in de spotlights met een van haar kenmerkende outfits: een uitdagend leren pakje.

Actrice Megan Fox stal dan weer vooral de show op de rode loper, waar ze - in het gezelschap van rapper Machine Gun Kelly - opdaagde in een volledig doorzichtige jurk.

