Elise Mertens is als tweede reekshoofd vrij in eerste ronde Luxemburg

Mertens is als tweede reekshoofd rechtstreeks geplaatst voor de achtste finales. De Hamontse, nummer 16 van de wereld, neemt het daarin op tegen de Oekraïense qualifier Lesia Tsurenko (WTA 180) of de Wit-Russische Aliaksandra Sasnovich (WTA 90).

Alison Van Uytvanck (WTA 61) staat in de eerste ronde tegenover het Tsjechische vijfde reekshoofd Marketa Vondrousova (WTA 38). In de onderlinge duels staat de Grimbergse 1-2 in het krijt. Een kwartfinale tegen Mertens is voor ‘Ali’ mogelijk.

Greet Minnen (WTA 104) komt in haar eerste wedstrijd, in de andere tabelhelft, de baan op tegen Nuria Parrizas Diaz (WTA 95). De Spaanse won al twee van de drie onderlinge confrontaties.

Maandag komen nog geen Belgen in actie.