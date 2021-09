Real Madrid stelt na defensieve flaters orde op zaken en pakt met 5-2 de scalp van Celta de Vigo

Real Madrid, met Thibaut Courtois en Eden Hazard in de basis, mocht sinds lang opnieuw voetballen in het eigen Santiago Bernabeu. Tegen Celta de Vigo verliep het vooral in de eerste helft niet van een leien dakje. Na twee defensieve blunders wisten de bezoekers evenveel keer te scoren. In de tweede periode rechtte Real de rug en ging het op en over Celta: 5-2. Met deze overwinning komt de Koninklijke mee aan de leiding.