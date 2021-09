Vier doden bij vliegtuigcrash in Siberië

© via REUTERS

In het noorden Rusland zijn vier mensen om het leven gekomen toen een klein passagiersvliegtuig neerstortte. Dat melden lokale autoriteiten.

Twee passagiers en twee bemanningsleden lieten het leven bij het incident in de Siberische regio Irkoetsk. Meerdere andere personen raakten gewond. Aan boord van het vliegtuig waren zestien mensen.

De L-410 was op weg van de stad Irkoetsk toen het toestel op 4 kilometer van zijn bestemming – het dorp Kazachinkoye – een noodlanding maakte in een bos. Volgens de eerste berichten van lokale hulpdiensten meldde de bemanning een defect in de apparatuur voor de harde landing.

Volgens lokale media zouden elf personen vastgezeten hebben in het vliegtuig na de noodlanding. Reddingswerkers waren met draagberries en zaklampen nabij een rivier te zien.

© AP

© AP