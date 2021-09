Het parket van de Italiaanse stad Pavia heeft een onderzoek geopend naar de vermoedelijke ontvoering van de 6-jarige Eitan Biran. Het Italiaans-Israëlische jongetje overleefde in mei als enige het kabelbaanongeluk in Stresa, sindsdien wordt er over hem een bitse voogdijstrijd uitgevochten.