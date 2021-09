Invaller Siebe Schrijvers bezorgt OHL eerste driepunter tegen onmondig KV Kortrijk

Kortrijk zag sterretjes in de eerste helft tegen een dominant Leuven, dat weliswaar niet wist te scoren. In de tweede helft leek OHL te krijgen wat het verdiende, maar Selemani maakte gelijk. Schrijvers bezorgde Leuven met een prachtig schot de eerste driepunter van het seizoen (2-1), waarmee Leuven onderin iets vrijer ademt.

OH Leuven greep Kortrijk meteen bij de keel, maar puurde te weinig uit al die aanvalsdrift. Het gebrek aan inefficiëntie brak de Leuvenaars zuur op, want Selemani maakte gelijk.

Er zat druk op de ketel aan Den Dreef. OH Leuven kon nog niet winnen en miste zijn start. Dan stond KV Kortrijk er beter voor. De Kerels hadden de top vier in het vizier, bij winst deden ze een reuzezaak. Het spelbeeld deed anders vermoeden. Leuven zou de eerste helft volledig domineren. De eerste afstandspoging van De Sart ging naast. OHL monopoliseerde de bal, Kortrijk kwam niet onder de druk uit.

OHL leek ook beloond te worden. Tamari bereikte Maertens, die terugkopte naar De Sart. Al duikend kreeg hij er zijn hoofd tegen, maar Ilic hield hem met een fantastische reflex van een gemaakte goal.

© Vel

De weinige Kortrijkse tegenprikken eindigden al nog voor iemand kon afdrukken. Zo ook een beloftevolle counter, waar Selemani Gueye niet bereikte. Het was bijna al Leuven wat de klok sloeg, maar het zat echt niet mee. Wederom een prima aanval met een een-tweetje tussen Rezaei en Mercier, die Maertens aanspeelde. De Belg zag zijn schot uiteenspatten op de deklat.

De eerste echte Kortrijkse kans kwam er pas vijf minuten voor de pauze. Moreno verzilverde ei zo na een counter, maar Romo zat er in twee tijden tussen. Rusten dus met 0-0 en daar mocht KVK blij mee zijn. Luka Elsner moest uit een ander vaatje tappen wilde zijn team iets rapen.

© BELGA

De Kerels kwamen even ongeïnspireerd uit de kleedkamer, na balverlies van Dewaele kwam het leer tot bij Rezaei, die De Sart aanspeelde. Dit keer kon Ilic alleen toekijken hoe de middenvelder met rechts staalhard en onhoudbaar binnen trapte. Leuven werd eindelijk beloond voor al die aanvalsdrift.

Bijna keek KVK prompt tegen een dubbele achterstand aan. De Sart bereikte Rezaei aan het strafschoppunt, de Iraniër mikte een dot van een kans naast. Kortrijk had dringend nood aan vers bloed. De nieuwbakken 4-2-3-1 met de debuterende Kadri in de basis rendeerde niet. Dat had Luka Elsner ook gezien en dus haalde hij de Algerijn naar de kant en bracht hij Alioui in. De spits komt over uit de Ligue 1, maar kampt met een gebrek aan wedstrijdritme na een zware ziekte.

Dat was er ook aan te zien, want meteen kreeg hij dé kans op de gelijkmaker. Gueye zette hem alleen voor doel, maar de Marokkaan miste onbegrijpelijk. Dan deed hij het erna veel beter. Met een klare kijk bereikte hij Selemani die Chakla ringelde en onhoudbaar overhoeks binnen legde. Alles te herdoen voor Leuven.

© BELGA

OHL had al veel gegeven en Kortrijk trok stilaan het overwicht naar zich toe. Mbayo kon niet scoren, waarna Dewaele na een duel met bloed aan de knie naar de kant moest. Leuven profiteerde maximaal van het tijdelijke numerieke overwicht. Chakla speelde Schrijvers aan die magistraal uithaalde en van ver het leer in de verste hoek knalde. Ilic zat er nog met een slap handje bij.

Kortrijk probeerde nog, Fixelles claimde nog een penalty, maar KVK kwam tekort om OHL nog de drie punten te ontfutselen. Kortrijk moest de kelk tot op de bodem ledigen, het potje kookte over bij Radovanovic, die oerdom rood pakte en Elsner volgende week nog met een verdedigend probleem opzadelt.

Leuven triomfeerde. Dankzij de winst komt OHL met zeven punten op gelijke hoogte met Mechelen, Gent en STVV (dat maandag nog speelt).