Hasselt klopt Beringen op Limburgse Verstandhouding

Verschillende spannende wedstrijden op de Limburgse Verstandhouding in Lummen. Zaterdag klopten de vrouwen van Hasselt reeksgenoot Houthalen, ondanks 19 punten van Gielen. Degirmen en Cuyvers zorgden ervoor dat Lummen B vlot de maat nam van Lommel. De mannen van Stevoort hadden het zonder Hendriks (hamstrings) moeilijk met Hades uit 2de landelijke. Pas na rust kon Stevoort, met een aanvallend sterke Wirix, de wedstrijd naar zich toe trekken. Hasselt-Beringen, de afsluiter van het weekend, werd een agressieve, maar ook rommelige wedstrijd. Scores van Pauls hielden de Miners in de eerste helft in het spoor van Hasselt. Na een opstootje tussen Heselmans en Schild keerde de rust terug. Hasselt toonde zich nadien de betere ploeg met vijf spelers in de dubbele cijfers. Ramaekers miste de century on the buzzer. jope)