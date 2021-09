Terrassen werden gestut omdat ze dreigden in te storten. — © Jozef Croughs

Sint-Truiden

Nadat hun woningen door problemen in de constructie onbewoonbaar verklaard werden, moesten de bewoners van de Truiense residentie Platanus deze zomer in allerijl verhuizen. In een opmerkelijke mail vraagt de zus van de architect nu om begrip voor de bouwpromotor en het architectenbureau “die ook financieel en emotioneel lijden door wat er gebeurd is.”