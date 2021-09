Doodschop van bijna-Rode Duivel Pascal Struijk ontsiert uitzege van Liverpool bij Leeds

© Action Images via Reuters

Liverpool heeft met 0-3 gewonnen op het veld van Leeds. Drie punten extra waarmee ze op gelijke hoogte komen van Chelsea en Manchester United en de 100e goal voor Mo Salah in de Premier League. Allemaal mooi, maar een stevige tackle van Pascal Struijk op Harvey Elliott vormt een smet op deze zege. Al stelt Elliott het blijkbaar goed.

De mannen van Jürgen Klopp wilden de aansluiting met de top niet verliezen, maar stonden voor een moeilijke opgave op bezoek bij Leeds. Mo Salah nam z’n ploeg op sleeptouw door in de 20ste minuut de 0-1 te scoren. Meteen een mijlpaal voor de Egyptenaar: 100 doelpunten in de Premier League.

Iets na de rust verdubbelde Fabinho de voorsprong. Geen vuiltje aan de lucht zo leek, tot Leeds-verdediger en bijna-Rode Duivel Pascal Struijk de grove middelen boven haalde. Op het uur wilde de Nederlander de angel uit een counter halen maar deed dat wel met een onbezonnen tackle op Harvey Elliott. De 18-jarige jonkie moest van het veld gedragen worden. Hoewel er nog geen diagnose gesteld is, wordt er gevreesd voor een enkelbreuk. Struijk kreeg prompt de rode kaart en Liverpool maakte er in de extra tijd nog 0-3 van via Mané.

Zelf liet Elliott al een boodschap achter op Instagram:

In het ziekenhuis liet Elliott zich wel van zijn beste kant zien. Naast hem lag een jonge fan die net zijn arm gebroken had. Als troost gaf Elliott hem zijn truitje en zijn schoen van tijdens de match.