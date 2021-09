Tim Merlier kijkt uit naar Parijs-Roubaix: “Ik ben daar naartoe aan het werken”

Met Mathieu van der Poel pakte Alpecin-Fenix de zege. Tim Merlier werd derde en Dries De Bondt eigende zich de negende plaats toe. Tim Merlier is in supervorm en wil die lijn verder door trekken naar de koersen die er zitten aan te komen, met volgende week vrijdag al het Kampioenschap van Vlaanderen in het West-Vlaamse Koolskamp.

“Wij waren met vier man, Mathieu van der Poel, Dries De Bondt, Jonas Rickaert en ikzelf present in de kopgroep. Ik was aanvankelijk niet mee maar kon alsnog aansluiting vinden samen met Danny van Poppel. Ik had wel al doorgegeven dat ik op komst was dus werd er vooraan wat gas geminderd. Had men dat niet gedaan dan was ik er zeker niet meer bijgekomen in de finale. Het plan wees daarna zichzelf uit. Mathieu van der Poel was vandaag weer heel sterk en is gaan demarreren. Dan weet je genoeg.”

Van der Poel hervatte pas na zijn zware val in Tokio. Hij doet dat meteen met een zege. “Zo is hij nu eenmaal. Hij is een ingetogen man, die een aanval plaatst wanneer hij het wil. Het is gewoon een super goede coureur. Ik rijd komende vrijdag in Koolskamp. Dan staat het Kampioenschap van Vlaanderen op de agenda daar. Ik ga ook aan de slag in Isbergues en ook de Omloop van het Houtland in Lichtervelde heb ik met stip gemarkeerd. Maar vooral Parijs-Roubaix is toch wel een doel op zich. Ik ben daar naartoe aan het werken. Dat is de belangrijkste koers voor mij. En het is ook een van mijn favoriete wedstrijden.”