België is een wereldkampioen rijker: Adam Lambrechts wint in Almere het WK aquabike

Adam Lambrechts is zondag wereldkampioen aquabike geworden, een duatlon die zwemmen en fietsen combineert, tijdens de door de Internationale Triatlon Unie (ITU) georganiseerde ‘Wereldkampioenschappen Multisport’ in Almere, Nederland.

De 29-jarige Lambrechts werd in juni al Europees kampioen in Walchsee, Oostenrijk. In Almere zwom hij de 3,8 kilometer in 49:24 en zette hij vervolgens een tijd neer van 4u14:05 voor de 180 kilometer lange fietstocht rond Almere, goed voor een totaaltijd van 5u06:09. Hij was meer dan een kwartier sneller dan de Amerikaan Kurt Holt (5u22:10). De Brit Mark Benson werd derde in 5u23:24.

Het belangrijkste evenement van de dag, de ITU World Long Distance Triatlon Championships, werd gewonnen door de Deen Kristian Högenhaug bij de mannen (7u37:46) en de Nederlandse Sarissa De Vries bij de vrouwen (8u32:04). Er deden bij de elites geen Belgen mee.

De volgende ITU multisportkampioenschappen zullen in 2022 in Townsville (Australië) worden gehouden, terwijl Ibiza (Spanje) in 2023 gastheer van het evenement zal zijn.