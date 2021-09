Lommel en Limburg United pakken poulewinst in Beker van België basketbal

Tongeren pakte in de laatste poulewedstrijd van de Beker van België de eerste overwinning. Willebroek was nochtans goed gestart, maar een ontketende Proesmans trok de wedstrijd na rust naar zich toe. Hasselt eindigt de poules zonder overwinning. Het kwam onmiddellijk op voorsprong tegen Sijsele. Vlak voor rust gingen de West-Vlamingen erover. Hasselt faalde in het afwerken en Sijsele legde de eindcijfers vast vanop de vrijworplijn. Lommel en Limburg United B eindigen eerste in hun poule. Basket Houthalen had weinig kans op bezoek bij Ciney. In de Beker van Vlaanderen klopte Femina Habac Scherpenheuvel, dat een reeks hoger speelt. Coach Pascal Angillis vernam het nieuws in ‘s Hertogenbosch waar hij co-commentator was voor Play Sports bij de Supercup. Een enthousiast Athenas Lummen klopte onder aanvoering van Knaepen (25) het Nederlandse Loon Lion. (jope) (jope)