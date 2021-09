Akkoord tussen Internationaal Atoomenergieagentschap en Iran over bewakingscamera’s

Het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) en Iran hebben zondag een akkoord bereikt over de camera’s die de nucleaire sites in het land bewaken. Inspecteurs van de IAEA zullen de apparatuur mogen onderhouden en de geheugenkaarten in de camera’s mogen vervangen, zo is overeengekomen. De data blijven voorlopig wel in Iran bewaard en zullen pas op termijn aan de IAEA worden overhandigd.

Eerder dreigde Iran er nog mee om de inspecteurs de toegang tot de camera’s te ontzeggen tot de Amerikaanse sancties tegen het land zouden worden opgeheven. Dat was echter onaanvaardbaar voor de IAEA. De directeur-generaal van de nucleaire waakhond, Rafael Grossi, vloog deze week zelf naar Teheran om het dossier te ontmijnen.

Grossi zei zondagavond dat het akkoord geen permanente oplossing is voor het monitoren van Irans nucleaire capaciteit. Maar het meest dringende probleem is hiermee wel opgelost, klonk het tegenover journalisten bij zijn terugkeer uit Teheran.

De bewakingscamera’s maken deel uit van het akkoord van Wenen uit 2015: de nucleaire deal die Iran sloot met zes landen (VS, Verenigd Koninkrijk, China, Rusland, Frankrijk en Duitsland). Maar de vorige Amerikaanse president Donald Trump torpedeerde de deal en voerde opnieuw sancties in tegen Iran.