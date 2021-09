Lummen vernederde Anadol B met maar liefst 19-0, Piatek Cezary was goed voor vijf doelpunten. Herk FC B was ook goed bij schot bij EMBO (1-9), Heers won met de hakken over de sloot bij Alken B dankzij een doelpunt van invaller Anthony Billen (foto). ( kj)