Helikoptercrash in Frankrijk: één dode en vier gewonden

Bij een helikoptercrash in het zuidoosten van Frankrijk, in de buurt van de stad Grenoble, is zondag één inzittende omgekomen. Vier anderen raakten gewond. Dat bevestigt de Franse minister van Binnenlandse Zaken, Gérald Darmanin. Alleen de piloot kwam er met lichte verwondingen vanaf.

De helikopter was een toestel van de civiele bescherming (Securité Civile) en was onderweg voor een hulpvlucht. Het ongeluk gebeurde rond 16.30 uur. Het is nog niet bekend wat er precies gebeurde.

De prefectuur Isère waarin het ongeval plaatsvond, heeft laten weten dat de hulpdiensten in groten getale zijn uitgerukt om de inzittenden te helpen, “zowel via de weg als de lucht”. Minister Darmanin brengt maandag een bezoek aan de plaats van het ongeval.

De vijf inzittenden waren allemaal lid van de civiele bescherming. Behalve de piloot zaten een arts, twee leden van de gendarmerie en een mecanicien in de helikopter. Die laatste is overleden.