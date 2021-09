Iedereen tegen de coronapas? Zo simpel ligt het niet in de Vlaamse rand van Brussel

Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) onderzoekt of het Covid Safe Ticket ingevoerd kan worden in de Vlaamse rand van Brussel nadat onder meer Vilvoorde daarom vroeg. Doel is onder andere te voorkomen dat niet-gevaccineerde mensen uit Brussel, waar ze de coronapas op 1 oktober invoeren, naar de rand zullen komen fitnessen of een pintje drinken. Maar hoe warm lopen ze daar voor zo’n pas? We vroegen het in Asse, Zaventem en Vilvoorde. Aan gevaccineerden én niet gevaccineerden. De meningen? Meer verdeeld dan je zou verwachten.