De toeschouwes werden in vijf aparte bezoekersvakken opgevangen. — © Sven Dillen

Hechtel-Eksel

De 42ste editie van de International Sanicole Airshow heeft volgens de organisatie over het hele weekend 25.000 toeschouwers kunnen bekoren. De eerste vliegshow van de Benelux in twee jaar tijd stond in het teken van coronaveiligheid, onder meer dankzij de aparte, positief onthaalde bezoekersvakken.