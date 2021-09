Stewards straffen Max Verstappen na botsing met Lewis Hamilton in Monza: drie plekken achteruit in Rusland

Max Verstappen is door de stewards in Monza aangewezen als ’schuldige’ in de crash met Lewis Hamilton, waardoor beide titelkandidaten uitvielen.

Verstappen krijgt een gridstraf van drie plekken voor de volgende race in Rusland. Ook ontvangt hij twee strafpunten op zijn licentie.

De stewards oordelen dat Verstappen later remde dan Hamilton, maar op geen moment voorbij het voorste wiel van de Brit kwam. Volgens de wedstrijdleiding is de Nederlander dan ook ’overwegend’ de schuldige. Eerder dit seizoen in Silverstone was het volgens de stewards andersom.

(Erik van Haren)