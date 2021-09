“Onverwacht incident” tijdens begrafenis Belmondo: doodskist kwam vast te zitten in lift

Tijdens de afscheidsceremonie van Jean-Paul Belmondo dook een klein onverwacht probleem op: de doodskist waarin de Franse acteur lag, zat een tijdlang vast in de lift.

Afgelopen vrijdag nam Frankrijk afscheid van Jean-Paul Belmondo. Om 11 uur vond een plechtigheid plaats in de kerk Saint-German-des-Près in Parijs. Nadien volgde een crematie, die in intieme kring plaatsvond. Volgens Victor, zijn 27-jarige kleinzoon, ging vlak daarvoor nog iets mis. “Zelfs vandaag maakte hij grappen”, zei hij, verwijzend naar het incident. “Zijn kist kwam vast te zitten in de lift, samen met de begrafenisondernemer.”

Belmondo overleed op 6 september in zijn huis in Parijs. Hij werd 88 jaar oud. Begin dit jaar werd hij al opgenomen in het ziekenhuis wegens vermoeidheid. Hij was een van de populairste figuren van het witte doek in Frankrijk en speelde maar liefst mee in 85 films.

