Lierse Kempenzonen hakt RDWM met 4-1 in de pan en nadert op leider Deinze

Op de vierde speeldag in de 1B Pro League heeft Lierse Kempenzonen zondag zwaar uitgehaald tegen RDWM. De Pallieters verwenden hun publiek en droogden de tegenstand uit Molenbeek af met 4-1.

Halfweg stond het al 3-0 na doelpunten van Hakim Abdallah (21.), Stallone Limbombe (25.) en Brent Laes (39.). Kenneth Schuermans (55.) deed er in de tweede helft een schepje bovenop. Het was voor de boomlange verdediger al zijn vierde doelpunt in evenveel matchen. Nicolas Rommens (65.) redde nadien nog de eer.

Dankzij de riante zege nadert Lierse met 7/12 tot op een puntje van leider Deinze. Waasland-Beveren en Westerlo sluiten de speeldag af op de Freethiel om 20u00. De eventuele winnaar van dat duel wordt alleen koploper.