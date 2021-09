Faes en Foket winnen met Reims bij Rennes, waar Doku nog ontbreekt

Op de vijfde speeldag in de Ligue 1 heeft Reims zondag eindelijk zijn eerste overwinning behaald. Met Wout Faes en Thomas Foket 90 minuten tussen de lijnen pakte het op bezoek bij Rennes, zonder de geblesseerde Jérémy Doku, drie punten. Het werd 0-2. Reims telt zes punten, Rennes achtervolgt met een puntje minder.

De Franse belofte Hugo Ekitike (26.) zette de bezoekers in de eerste helft op rozen. In de tweede helft verdubbelde zijn land- en leeftijdsgenoot Ndri Koffi (67.) de score. Rennes was niet meer bij machte om terug te vechten.

Tegelijkertijd stonden er nog drie andere wedstrijden geprogrammeerd. Troyes won bij Metz met 0-2, Bordeaux verloor met 2-3 van Lens en Brest en Angers hielden elkaar in bedwang (1-1).

Eerder op de dag droop Saint-Étienne al puntenloos af bij Montpellier (2-0). Later op zondag ontvangt Nantes Nice om 17u en gaat Matz Sels met Straatsburg op bezoek bij Lyon om 20u45.