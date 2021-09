Rally van Griekenland valt tegen voor Thierry Neuville: “Ons harde werk werd niet beloond”

Thierry Neuville en Martijn Wydaeghe (Hyundai i20) eindigden als achtste in de Rally van Griekenland. Dat was niet het resultaat waarop het Belgische duo vooraf gehoopt op had. Technische problemen op vrijdag maakten een goed resultaat onmogelijk.

“We hebben dit weekend alles gegeven en van start tot finish gevochten”, zei Neuville. “Jammer genoeg staat worden we niet vergoed voor het harde labeur. Na de problemen met de stuurbekrachtiging op vrijdag was onze rally voorbij. Vanaf toen lag de focus om zo veel mogelijk posities trachten te winnen en er het maximale mogelijk uit te halen. Om eerlijk te zijn, ik denk dat we meer verdienen dan wat we gekregen hebben. We hebben alles gegeven en er niet kunnen uithalen wat we wilden.”