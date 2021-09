Orel Mangala viert na half jaar blessureleed rentree bij Stuttgart

Op de vierde speeldag in de Bundesliga hebben Eintracht Frankfurt en Stuttgart de buit eerlijk verdeeld zondag in de vooravond. Beide ploegen scoorden een keer, Orel Mangala maakte zijn wederoptreden bij de bezoekers na een half jaar blessureleed.

Lange tijd werd er niet gescoord, maar het venijn zat in de staart in Frankfurt. Filip Kostic (79.) leek de thuisploeg drie punten te bezorgen, al was dat buiten Omar Marmoush (88.) gerekend. De Egyptenaar hing de bordjes alsnog in evenwicht. Mangala mocht die gelijkmaker van dichtbij aanschouwen. Hij viel 20 minuten voor tijd in. Een heupblessure hield hem sinds midden maart aan de kant.

Op zondag geven promovendus Bochum en Hertha Berlijn elkaar nog om 17u30 partij en tracht Mönchengladbach om 19u30 de punten thuis te houden tegen die andere nieuwkomer Bielefeld.

Op zaterdagavond was Bayern München een maatje te groot voor RB Leipzig in de topper van de speeldag. Julian Nagelsmann, sinds dit seizoen aan de slag als hoofdcoach in Beieren, zette zijn voormalige werkgever een hak met 1-4. Bayern staat tweede met 10/12, in het zog van Wolfsburg en Belgen Koen Casteels, Sebastiaan Bornauw, Dodi Lukebakio en Aster Vranckx (12/12).