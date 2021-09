Met een knappe deviatie stuurde de 16-jarige Wout Poets de bal de winkelhaak in en besliste zo de Oudsbergense derby in het voordeel van Wijshagen (4D): 2-4. Ellikom leek nochtans klaar voor haar match van het jaar: spek en eieren, veel volk, vuurwerk en een streaker. Toch beet de thuisploeg dus na 90 minuten in het zand.