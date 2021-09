Hilde Crevits wil kader voor coronapaspoort, maar geen algemene invoering

Vlaams viceminister-president Hilde Crevits (CD&V) wil dat de Vlaamse regering een kader uitwerkt voor het gebruik van een coronapas in Vlaanderen, maar is geen voorstander van een algemene invoering. “Op veel plaatsen is 90 of 95 procent gevaccineerd. Je moet voor een stuk de totale vrijheid kunnen teruggeven”, verklaarde Crevits zondag in De Zevende Dag op Eén.

De Brusselse regering raakte het er vorige week over eens de voorbereidingen te starten op de uitbreiding van het covid safe ticket. Brussel kampt met de laagste vaccinatiegraad van het land. Volgens het samenwerkingsakkoord tussen de verschillende overheden kan die uitbreiding op 1 oktober van start gaan.

Volgens Crevits kan daardoor een probleem ontstaan in de rand rond de hoofdstad, omdat Brusselaars dan naar daar zouden kunnen trekken om meer “losbandig” te leven. Ofwel maak je het in Vlaanderen algemeen mogelijk om voor een coronapaspoort te kiezen, ofwel het gericht in te voeren op plaatsen waar de vaccinatiegraad te laag is. Welk criterium zal gelden, is nog niet beslist. De CD&V-minister heeft vorige week een drempel van 70 procent voorgesteld, al beseft ze dat die 70 procent op veel plaatsen al is bereikt.

Overal een coronapas invoeren is “absoluut niet de bedoeling”, aldus Crevits. Wel is ze voorstander van een kader voor een korte periode. Ze wil op die manier een “opbod tussen burgemeesters” voorkomen, maar ook dat het voor mensen niet meer duidelijk is wat de regels zijn als ze bijvoorbeeld Brugge of Gent gaan bezoeken.

Over de afschaffing van de mondmaskerplicht wilde ze zich nog niet uitspreken. Crevits zou naar eigen zeggen niets liever doen dan het einde van de mondmaskers aankondigen, maar wil niet over één nacht ijs gaan en eerst de experten horen. Ze merkt ook enige voorzichtigheid bij de bevolking, waarbij mensen zelf ervoor kiezen een mondmasker te dragen waar dat niet noodzakelijk verplicht is. ()