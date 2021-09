Remco Evenepoel is er zondag in het Italiaanse Trente net niet in geslaagd Europees kampioen te worden. Na 179,3 kilometer hield de Italiaanse topfavoriet Sonny Colbrelli hem in een sprint met twee van het goud. De Fransman Benoit Cosnefroy mocht als derde mee het podium op.

Het is de vierde keer op rij dat een Italiaan het EK wint, na Matteo Trentin (2018), Elia Viviani (2019) en Giacomo Nizzolo (2020).

© AFP

© ISOPIX