Christophe en Nick uit ‘Blind Getrouwd’ vieren echtscheiding met groot feest

Ruim anderhalf jaar geleden kondigden Christophe Ramont en Nick Laenen aan dat ze niet verder zouden gaan als koppel. Hoewel hun ‘Blind Getrouwd’-huwelijk niet standhield, bleven de twee wel goede vrienden. Om het einde van hun avontuur te vieren, gaf het ex-paar nu een heus ‘echtscheidingsfeest’.

“Het is ondertussen bijna anderhalf jaar geleden dat Vlaanderen vernam dat ik niet langer gehuwd ging zijn met Nick. En al iets meer dan een jaar dat we ook effectief gescheiden zijn”, schrijft Christophe Ramont op Instagram. “Maar een feest om dat te vieren, was er door de omstandigheden nog niet van gekomen.” Afgelopen weekend was het dan toch zover: het ‘Grote Echtscheidingsfeest’ van het ex-koppel kon alsnog doorgaan. Tegelijkertijd werd ook de 40ste verjaardag van Christophe gevierd.

Tijdens een groot feest op een boot in Gent, konden Christophe en Nick klinken met vrienden en familie op hun avontuur. Ook enkele andere Blind Getrouwd-gezichten waren aanwezig op het gebeuren.

