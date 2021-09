Toch weer een medaille erbij: het straffe palmares van Remco Evenepoel, nog altijd maar 21 jaar...

Remco Evenepoel is er zondag in het Italiaanse Trente net niet in geslaagd Europees kampioen te worden. Na 179,3 kilometer hield de Italiaanse topfavoriet Sonny Colbrelli hem in een sprint met twee van het goud. De Fransman Benoit Cosnefroy mocht als derde mee het podium op.

Kort portret van Remco Evenepoel

Bijnamen: “De Kannibaal van Schepdaal”, “De Prins van Schepdaal”, “Aerokogel”

Geboortedatum: 25 januari 2000 (21 jaar)

Geboorteplaats: Aalst

Nationaliteit: Belg

Lengte: 1m71

Gewicht: 61 kg

Profrenner sinds 2019

Team: Deceuninck - Quick-Step (2019-2026)

Palmares:

2017: La Philippe Gilbert junioren, Route des Géants junioren

2018: WK junioren, WK tijdrijden junioren, EK junioren, EK tijdrijden junioren, BK junioren, BK tijdrijden junioren, Kuurne-Brussel-Kuurne junioren, Vredeskoers junioren, Chrono des Nations junioren, Giro della Lunigiana, Aubel-Thimister-Stavelot, GP Général Patton, Trophée Centre Morbihan, Guido Reybrouck Classic

21 profzeges:

2019: 5 zeges: rit en eindstand Baloise Belgium Tour, rit Adriatica Ionica Race, Clasica San Sebastian, EK tijdrijden - 9e Ronde van San Juan, 4e Ronde van Turkije, 8e Adriatica Ionica Race, 2e WK tijdrijden

2020: 9 zeges: tijdrit en eindstand Ronde van San Juan, rit, tijdrit en eindstand Ronde van de Algarve, rit en eindstand Ronde Van Burgos, rit en eindstand Ronde van Polen

2021: 7 zeges: tijdrit en eindstand Baloise Belgium Tour, rit, tijdrit en eindstand Ronde van Denemarken, Druivenkoers, Brussels Cycling Classic - 2e NK tijdrijden, 3e NK, 9e olympische tijdrit, brons EK tijdrijden, zilver EK

Trofeeën:

Jongere van het Jaar Kristallen Fiets 2018, Sportbelofte van het Jaar 2018, Kristallen Fiets 2019, Sportman van het Jaar 2019