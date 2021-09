Eerste transgender bisschop gaat aan de slag in Amerikaanse kerk

De Evangelisch-lutherse Kerk van Amerika heeft haar eerste openlijk transgender bisschop geïnstalleerd: de 41-jarige Megan Rohrer zal het aanspreekpunt zijn voor bijna 36.000 gelovigen in Noord-Californië en Noord-Nevada.

Rohrer werd in mei gekozen voor een termijn van zes jaar als bisschop bij de Sierra Pacific Synode nadat de huidige bisschop zijn pensionering had aangekondigd. Op 11 september volgde de officiële plechtigheid in de Grace Cathedral in San Francisco.

Rohrer zal toezien op zo’n 36.000 Evangelisch-lutherse kerkgelovigen in 200 gemeenten in Noord-Californië en Noord-Nevada.

