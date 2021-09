Cortjens stond in zijn tweede wedstrijd na 10 maanden gedwongen pauze meteen op het podium. — © Dick Demey

Met een beetje zin voor overdrijving kan men stellen dat de 19-jarige Jarne Van Dyck uit Geel de opvolger is van Taco van der Hoorn in de Trofee Maarten Wynants. Uiteraard is dat de realiteit geweld aandoen aangezien er dit keer geen profs aan de start stonden.