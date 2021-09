Daiki, Daichi en Taichi. Begin er als trainer maar aan. Na Daiki (Hashioka) heeft STVV sinds kort ook een Daichi (Hayashi) en een Taichi (Hara) in de rangen. De twee Japanners kwamen samen met de twee Duitsers Leistner en Bauer de rangen versterken in het slot van de zomermercato. Krijgen we op het Kiel een volledig Japanse aanvalslinie aan de aftrap? Het zou zomaar kunnen.