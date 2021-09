Maaseik

In de Sint-Lambertuskerkstraat in Neeroeteren heeft de politie zaterdagavond een man gevonden die op handen en voeten kroop. De persoon bekende dat hij een kleine hoeveelheid verdovende middelen had genomen. Omdat hij niet meer wist wat zijn voor- of achterkant was, werd hij naar het politiekantoor in Maaseik gebracht om daar in een doorgangscel te ontnuchteren. mm