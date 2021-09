Tiktok-koninginnen Charli en Dixie D’Amelio krijgen eigen reeks op Disney+: “Zoveel geluk mee gemoeid”

Charli en Dixie D’Amelio heersen over Tiktok. Samen zijn de zussen uit het Amerikaanse Connecticut goed voor meer dan 170 miljoen volgers, duizenden filmpjes en binnenkort een eigen realityserie. The D’Amelio show kijkt binnen in het leven van de online supersterren, met zowel de mooie als minder mooie aspecten. “Van nature ben ik angstig en onzeker”, klinkt het op de persvoorstelling. “Al die reacties komen binnen, en dat zorgt soms voor kortsluiting in mijn hoofd.”