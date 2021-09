Yannick Carrasco effent pad voor zege van Atlético, dat pas zegeviert in 99e (!) minuut

Yannick Carrasco heeft landskampioen Atlético Madrid zondag weten te behoeden voor een eerste competitienederlaag. Bij promovendus Espanyol keek het op de vierde speeldag in de Spaanse hoogste voetbalafdeling lange tijd tegen een achterstand aan, maar tien minuten voor tijd maakte de Rode Duivel alsnog gelijk. Thomas Lemar zorgde in extremis zelfs voor de drie punten met de 1-2. Atlético staat eerste met 10/12, Espanyol blijft achter met 2/12.

© EPA-EFE

De Madrilenen waren enkele minuten voor rust plots op achtervolgen aangewezen in Catalonië door toedoen van Raul de Tomas (40.). Coach Diego Simeone was halverwege allesbehalve tevreden over de prestatie van zijn team en greep in met een driedubbele wissel.

Lemar, een van die invallers, dacht de gelijkmaker gescoord te hebben, maar de VAR floot hem terug. Carrasco zorgde voor opluchting door in het slot toch de 1-1 op het bord te zetten.

Landry Dimata kwam bij de thuisploeg doelpuntenmaker De Tomas aflossen in minuut 83. Diep in blessuretijd, in de 99e minuut, mocht Lemar de winning goal op zijn naam schrijven.