Minstens 14 mensen komen om door bliksem in Pakistan

In Pakistan zijn minstens 14 mensen omgekomen en raakten drie anderen gewond bij blikseminslagen. Dat hebben lokale autoriteiten zondag bekendgemaakt.

De slachtoffers maken deel uit van dezelfde familie. Ze kwamen om toen de bliksem insloeg in twee naast elkaar liggende huizen. Dat gebeurde in een bergachtig district in het noordwesten van Pakistan, dat al sinds woensdag kreunt onder hevig onweer.

Onder de slachtoffers zijn vijf kinderen.