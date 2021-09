Mathieu van der Poel gaat zichzelf testen: “Vanavond weet ik of ik het WK zal rijden”

Bijna zeven weken na zijn dramatische val op de olympische mountainbikerace in Tokio staat Mathieu van der Poel opnieuw aan de start van een officiële wedstrijd. In de Antwerp Port Epic wil de Nederlandse kopman van Alpecin-Fenix te weten komen of zijn rug klaar is voor het WK en Parijs-Roubaix.

In de schaduw van het moderne Havenhuis sprak de Nederlander voor het eerst sinds zijn olympische val weer met de pers, voor het eerst dus ook na het befaamde ‘plankincident’ tijdens de mountainbikerace. “Mijn verhaal? Ik zit toch al vijf jaar in het mountainbike en heb nog nooit meegemaakt dat het parcours gewijzigd werd na de officiële verkenning. Blijkbaar is dat gebriefd geweest maar die communicatie is niet bij mij doorgekomen. Er is ’s avonds aan tafel over gesproken, in de zin dat ze zeiden dat de plank op het testevent was weggenomen. Waarmee ze ervan uit gingen dat ik wist dat zij er ook op de olympische race niet zou liggen. Maar ik had nooit de indruk dat het officieel was dat die plank er ’s anderendaags niet zou liggen. Zo is het bij mij alvast nooit overgekomen. Een geval van miscommunicatie dus.”

Nu, zeven weken later, komt de Nederlander voor het eerst opnieuw in competitie uit. Later dan gepland en met heel wat vraagtekens. Oorzaak? Een opspelend rugprobleem dat ervoor zorgt dat de Nederlander niet pijnvrij kan trainen. “Ik voel me zeker niet honderd procent maar het gaat de goede kant uit. Ik ben redelijk op de sukkel geweest met mijn rug. Het is een soort van overbelasting waardoor er wat vocht tussen de wervels is gekomen. Dat maakt het fietsen heel onaangenaam. Gelukkig heb ik nu een week redelijk goed kunnen trainen, daarvoor was het gewoon wat rondfietsen. Maar ik merk wel dat na een zwaardere training de pijn opnieuw opspeelt.”

En dus wil Van der Poel weten wat zijn rug zegt in een wedstrijdsituatie. “Dit is een test om te zien of het nut heeft om de rest van het seizoen nog aan te vatten. Neen, ik ben helemaal niet zeker of ik het WK haal. Ik wil daar alleen naartoe als ik er iets te zoeken heb en niet om gelost te worden na tweehonderd kilometer. Dan kan ik beter de tijd nemen om mijn rug honderd procent te laten genezen.”

Maar zo ver is het nog niet, benadrukt Van der Poel. “Vanavond weet ik of ik naar het WK ga of niet. Ik heb speciaal deze koers uitgekozen omdat ie zo lastig is. Het is een echte koers, dit is beter dan meerijden in een peloton in een wedstrijd die eindigt in een spurt. Ik wil zien of mijn rug het houdt of niet. Normaal weet ik vanavond om half zeven of ik naar het WK ga of niet. Of ik het ga vertellen? (lacht) Misschien wel. Jullie mogen het van mijn part weten maar ik ga eerst wel overleg plegen. Voor mezelf zal ik al redelijk rap weten of het nut heeft. Deze wedstrijd is bepalend om te zien wat ik de rest van het seizoen ga doen. Op training is het nog niet honderd procent, hopelijk valt het in koers beter mee dan op training. Het probleem moet helemaal opgelost geraken want het heeft geen zin om het WK te rijden op tachtig procent.”

Roodhooft: “We hebben al alles geprobeerd”

“Op zich gaat het vrij goed met hem”, aldus ploegleider Christoph Roodhooft. “Hij voelt zich niet zo slecht, al is dat in een koers altijd afwachten. Na de Spelen hadden we vakantie gepland en een hoogtestage, maar die hebben we moeten afbreken vanwege rugklachten. We hebben alles geprobeerd om te achterhalen waar die pijn juist vandaan kwam, maar er zijn momenteel nog steeds klachten. Maar omdat we nu toch richting einde seizoen gaan en een WK in België willen we kijken er toch nog iets mogelijk is.”

De oorzaak zelf is echter nog niet bekend. “Die val in Tokio is niet bevorderlijk geweest”, klinkt het. “Medisch gezien was er in feite niets te vinden tot dan. We hebben al alles geprobeerd. Van andere schoenzolen tot een nieuw zadel en kinesitherapie. Uiteindelijk blijft het… De evolutie is wel gunstig dus het wordt niet erger. Het speelt nu twee maanden, maar het is verergerd door die val. Het zal ook wel opgelost geraken.”

De Antwerp Port Epic is dus de testcase, maar geen makkelijk hapje. “Voor hem in principe wel, want Mathieu is zeer technisch. We kunnen ook niet anders zeggen dat in dit peloton iemand als hij comfortabel zou moeten kunnen deelnemen. Ideaal is het nergens na een blessure, maar het is in zijn regio dus hij kent de weg. Geen nadeel. Roubaix? Ja, het moet ooit wel beteren met hem en er is een positieve trend. Hij heeft ook wat kunnen trainen de afgelopen twaalf dagen. Het feit dat hij zelf spreekt over proberen in een wedstrijd, geeft ons aan dat hij er klaar voor is. We zien dit dus niet als een risico vandaag, voor de komende weken. We gaan de data bekijken en met Mathieu spreken, dan zien we verder. We gaan proberen om er nog wat van te maken. We gaan voor het WK en Roubaix, want nog eens een paar weken trainen zonder wedstrijden… Dat zag Mathieu niet zitten en dat begrijpen we ook wel. We hebben een weg gekozen en de trainingen waren oké.”