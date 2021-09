Anderlecht peuzelt KV Mechelen van Vrancken helemaal op en boekt monsterzege

Voor het eerst in 555 dagen zat het Lotto Park nog eens helemaal vol en dat hebben ze bij Anderlecht gevierd met een stevig feestje. Het won met 7-2 van KV Mechelen na een slappe eerste helft een beresterke tweede helft. Christian Kouamé, voor het eerst aan de aftrap bij paars-wit, blonk uit met twee doelpunten. Voor Anderlecht, dat eindelijk weg is uit de kelder van het klassement, was het de grootste competitiezege in meer dan anderhalf jaar.

De partij begon met twee minuutjes vertraging omdat de RSCA-fans wat pyrotechnisch materiaal hadden afgestoken die de zichtbaarheid wegnam. KV was daarna al snel gevaarlijk toen Mrabti met een goed schot op doel mikte. Doelman Van Crombrugge had een uitstekende redding nog om zijn ploeg voor een vroege achterstand te behoeden. Niet veel later bracht El Hadj aan de overkant goed voor tot bij Raman, die een metertje naast kopte.

De gevaarlijkste ploeg van de openingsfase was een dapper en aanvallend ingesteld KV Mechelen. De Anderlecht-defensie deed er nog een schepje bovenop door slecht te communiceren met Van Crombrugge, die in een ongelukkige fase ei zo balverlies leed net voor eigen doel. Paars-wit kwam goed weg. Daarna stormde Raman aan de overzijde op doel af. Hij hield Bateau makkelijk af en tikte de 1-0 beheerst in de linkerhoek. Voor Raman zijn tweede competitietreffer van het seizoen, zijn vierde als je Europese doelpunten ook in rekening brengt.

Iets voorbij het halfuur ontbond Nikola Storm zijn duivels. Eerst joeg hij het leer al eens over de lijn, maar vertrok daarbij duidelijk vanuit buitenspel. Twee minuten later haalde hij, na onnodig balverlies van Gomez, nog eens keihard uit en was het wel prijs: zijn heerlijk en onhoudbaar schot belandde in de rechterbenedenhoek. Een verdiende gelijkmaker voor Malinwa.

© BELGA

Het moet zijn dat Vincent Kompany zijn mannen bij de rust op scherp zette na een slappe eerste helft, want paars-wit kwam meteen opnieuw op voorsprong. Kouamé ontdeed zich via een knappe actie vlot van Vanlerberghe en mikte de 2-1 koel tegen de netten. Een eerste treffer in het shirt van Anderlecht voor de Ivoriaanse huurling van Fiorentina.

Feestvreugde

Raman, die naar de kuit leek te grijpen, werd meteen na de 2-1 gewisseld voor Verschaeren. Kouamé rook zijn kans om in ijltempo op te rukken in de pikorde der RSCA-aanvallers. Nog geen tien minuten na zijn eerste treffer werkte hij aan de tweede paal een voorzet van Gomez in doel: 3-1.

KV Mechelen – voor de pauze nog zó sterk – stortte helemaal in. Vier minuten na de 3-1 stond de 4-1 al op het bord. Op aangeven van opnieuw Gomez kon Murillo, die op het juiste moment op de juiste plaats stond vlakbij de doellijn, met een gelukje voorbij Coucke schuiven.

© BELGA

Nauwelijks drie minuten stond hij op het veld of ook Francis Amuzu mocht delen in de paars-witte feestvreugde. Op aangeven van Murillo kon hij de 5-1 tegen de touwen prikken. Vijf minuten voor tijd pikte ook Verschaeren zijn graantje mee. De invaller kapte Coucke handig uit, kan alleen op doel af en miste niet. ‘Als al die invallers scoren, moet ik dat toch ook kunnen’, dacht Joshua Zirkzee. En jawel, er werd hem helemaal in het slot niets in de weg gelegd en hij legde op aangeven van Amuzu de 7-1 eindstand vast.

Anderlecht schiet omhoog in het klassement van de veertiende naar een voorlopige vierde plaats. Er kunnen zondagavond nog wel wat ploegen overheen komen, maar RSCA heeft nog een inhaalwedstrijd tegoed en doet weer helemaal mee.