Jonge bestuurder speelt rijbewijs kwijt nadat het wil wegrijden van controle in Maasland

Dilsen-Stokkem/Maaseik

Zaterdag is een jonge bestuurder zijn rijbewijs voor 15 dagen kwijtgespeeld nadat hij probeerde weg te rijden van een controle. Hij reed te snel, zat zonder begeleider in de auto en vervoerde ook nog een passagier. Bij de controles werd ook nog het rijbewijs ingetrokken van een chauffeur die een drugstest weigerde. Twee bestuurders testten positief op alcohol.

De auto’s werden aan de kant gehaald op de Boslaan in Lanklaar, de Ophovenstraat in Neeroeteren en de Steenweg naar Neeroeteren in Elen. mm