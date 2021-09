Romelu Lukaku gaat Hazard achterna en weigert nog doelpunten te vieren door op zijn knieën te glijden

Twee keer stond Romelu Lukaku zaterdag aan het kanon bij Chelsea. Goed voor zijn eerste goals op Stamford Bridge in dienst van de Blues. Maar bij de viering van doelpunt nummer één liep het mis. Lukaku wilde op zijn knieën glijden, maar bleef steken in het gras en viel voorover.

Genoeg daarvan, aldus ‘Big Rom’. “Niet meer op de knieën glijden na de viering van gisteren...” liet hij aan de wereld weten via Twitter. Daarmee treedt Lukaku in de voetsporen van niemand minder dan Eden Hazard. Die liet in zijn tijd bij Chelsea ook weten niet langer goals op deze manier te vieren omdat zijn knieën “in brand” stonden.

