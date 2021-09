Barbara (38) verloor haar vader Jan Ceuleers (85) aan euthanasie, en pleit nu voor versoepeling

Jan Ceuleers koos eind vorig jaar voor euthanasie. De voormalige VRT-baas had alzheimer. Nochtans was hij op zijn 85ste nog bij volle verstand. Hij moest dan ook helder van geest zijn om zijn aanvraag in te dienen. Minder dan drie maanden later was hij er niet meer. “Omdat het niet te voorspellen was hoelang hij nog wilsbekwaam was, moest het snel gaan”, zegt zijn dochter Barbara (38), die hun laatste maand samen documenteerde in een fotoreeks. “Dat was zo moeilijk, want hij was nog goed.” Ze houdt een pleidooi om de wetgeving voor euthanasie bij psychisch lijden te versoepelen.