18-jarig tennisfenomeen Emma Raducanu verovert niet alleen US Open: zelfs Queen Elizabeth is fan

De viering was klassiek – handen naar het hoofd, knuffel voor de tegenstander, klauterpartij richting intimi in de tribune, bedankje voor het publiek, kusjes aan de trofee… –, alles wat daaraan voorafging was dat niét. De gekste weken uit de tennisgeschiedenis eindigden op de US Open met winst van een 18-jarige qualifier die drie maanden geleden nog 366ste stond op de mondiale ranking. Emma Raducanu: a star is born.