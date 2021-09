Rally van Griekenland: Rovanperä op zucht van eindzege, Neuville volgt als 9e

Kalle Rovanperä (Toyota Yaris WRC) heeft met nog enkel de powerstage te rijden een stevige optie genomen op de eindzege in de rally van Griekenland. De Fin heeft 35 seconden voorsprong op Ott Tänak (Hyundai i20 Coupé WRC) die nog steeds tweede is. Sébastien Ogier (Toyota Yaris WRC) kijkt als derde al tegen een achterstand van 1:07.4 aan. Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupé WRC) is opgeschoven naar de negende plaats.

Met nog 69.25 competitieve kilometers op de slotdag kon het in de rally van Griekenland nog alle kanten uit. Kalle Rovanperä nam snel alle twijfels weg door in de 23.37 km lange openingsrit Tänak nog eens 14.1 sec aan te smeren. In de daaropvolgende 33.2 km lange rit reed Tänak op zijn beurt de snelste tijd maar met enkel nog de 12.68 km lange powerstage te rijden lijkt Rovanperä met een voorsprong van 35 seconden op Tänak genoeg te hebben om zijn tweede rally van het seizoen, zijn tweede uit zijn carrière, te kunnen winnen.

Adrien Fourmaux (Ford Fiesta WRC) begon de dag met een motorprobleem waardoor Evans (Toyota Yaris WRC) een plaats kon opschuiven. Thierry Neuville hoopte om zondag op te schuiven naar de achtste plaats en dat er links of rechts misschien nog een appel uit de kast viel. In de openingsrit van de dag kon de Belg slechts 5.6 sec goedmaken op Mikkelsen (Skoda Fabia Rally2 Evo). In de langste rit van de rally beet hij een flink stuk van zijn achterstand af en wipte Neuville over Bulacia (Skoda Fabia Rally2 Evo) naar de negende plaats. Maar Mikkelsen heeft de Belg nog niet te pakken. Om daarin te slagen zal hij in de afsluitende powerstage nog alles uit de kast moeten halen. Als Neuville nog een positie wil winnen moet hij in de resterende 12.68 km vijf seconden goed weten te maken op Mikkelsen.