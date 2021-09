Sean Dhondt speelt hoofdrol in Ketnet Musical

Sean Dhondt krijgt naast Gloria Monserez de tweede volwassen hoofdrol in Ketnet Musical: De finale. Dat kwamen de kijkers van Ketnet zondagochtend te weten in het programma Kingsize Live. “Ik vind het enorm spannend”, zegt Sean Dhondt.

Met ‘Ketnet Musical’ gaat Ketnet samen met Studio 100 al enkele jaren op zoek naar jong musicaltalent. Deze zevende en laatste editie start op 7 november. Maar naast de kinderen zijn er ook enkele rollen voor volwassenen. De vrouwelijke hoofdrol ging eerder al naar Ketnet-wrapster Gloria Monserez. Nu is aangekondigd dat ook Sean Dhondt de cast vervoegd, als het personage Hoflakei Jeroom.

© Vrt

“Dit is de eerste keer dat ik meespeel in een musical”, zegt Sean Dhondt. “Ik vind het dus sowieso enorm spannend én ik kijk er tegelijkertijd ook erg naar uit om mee in die wereld te duiken! Tot op de planken van het theater!” Gio Kemper en Zita Wauters zullen opnieuw de presentatie van de show op zich nemen.

Wie de twee jongerenhoofdrollen zullen vertolken komen de Ketnetters te weten in de Finaleshow op 5 december. Ketnet Musical: De finale gaat in première op 12 maart 2022 in Plopsaland De Panne en trekt nadien naar het Kursaal Oostende, de Stadsschouwburg Antwerpen, het Trixxo Theater Hasselt en de Capitole Gent.